Başkan Cahan işçileri yalnız bırakmadı

Uşak Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde, bünyesinde bulunan personeline yönelik bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe bizzat katılan Belediye Başkanı Cahan, belediye personeline emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

1 Mayıs İşçi Bayramında yapılan ve Uşak Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen etkinliklerde, Başkan Nurullah Cahan belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Kayaağıl Jeotermal Tesislerinde düzenlenen etkinliğe belediye çalışanlarıyla birlikte aileleri de katıldı. Şenlik havasında geçen programda çocuklara ve ailelere yönelik yarışmalar gerçekleştirildi. Çocuklar için Hacivat Karagöz, palyaço gibi tiplemelerin yer aldığı organizasyonda işçiler için çekilişler yapıldı.

1 Mayıs İşçi Bayramını belediye personeliyle birlikte geçirmek istediklerini ve güzel bir etkinlik olduğunu belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Uşak Belediyesi ailesi olarak güzel bir İşçi Bayramı kutladık. İstedik ki Uşak’ın güzelleşmesinde emeği olan işçi kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir gün geçirelim, onların bayramına eşlik edelim. Çünkü biz onlarla birlikte 210 bin tane hemşerimize hizmet ediyoruz. Sağ olsunlar bizi kırmayarak geldiler ve güzel bir program oldu.” diye konuştu. Tüm işçilerin, 1 Mayıs İşçi Bayramını tebrik eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, kentteki hizmetin ortaya çıkmasında özveri ile çalışan personeline teşekkürlerini iletti.

İşçi Özdemir: 1 Mayıs İşçi Bayramını tam manasıyla yaşadık

Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri personeli Galip Özdemir, “Uşak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, çalışıyoruz. Belediye Başkanımız da bu tür programları her sene düzenleyerek bizleri mutlu ediyor, kendisinden Allah Razı olsun. Çocuklarımızla, ailelerimizle birlikte buraya gelerek keyifli vakit geçiriyoruz. Başkanımız sayesinde 1 Mayıs İşçi Bayramını tam manasıyla yaşadık.” dedi.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a yaşattığı özel gün nedeniyle teşekkür eden Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışan Nilgün Çopur ise, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Ailelerimizle birlikte buraya geldik ve İşçi Bayramını en iyi şekilde geçirdik.” diyerek neşesini paylaştı. Uşak Belediyesi’nin her alanda önemli çalışmalar yaptığını paylaşan Çopur, özellikle kültür ve sanat alanındakilere vurgu yaptı.

Kaynak: ajanslar