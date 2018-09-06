Başkan açıkladı: Yüzde 17 indirim geliyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Su faturalarında indirim kararı aldık" dedi.

Vatandaşın günlük hayatında birinci derecede önemli olan konulara öncelik verdiklerini açıklayan Başkan Tuna, su faturalarında yüzde 17’lik indirim yapacaklarını açıkladı.



Göreve geldikten sonra önce mandıraların yoğun olduğu 16 ilçede su indirimine gittiklerini belirten Başkan Tuna, konut ve işyeri dahil tüm aboneler için de bir indirim yapılması konusunda uzun süredir çalıştıklarının altını çizdi.

Toplu taşımada yaşlı serbest kartlarda 35 TL’lik indirime gittiklerini, Halk Ekmek ve ulaşımda ise bu yıl zam yapmama kararı aldıklarını ifade eden Başkan Tuna, son olarak da su indirimi yapacaklarını söyledi.



“AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZI RAHATLATMAK”



Vatandaşların günlük hayatlarında birinci derecede önemli olan konular başta olmak üzere sosyal şartları iyileştirmeye yönelik kararlar almaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Tuna, su indirimine ilişkin Başkanlık yazısının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu ay ki toplantısında karara bağlanacağını açıkladı:



“ASKİ Yönetim Kurulu kararı ile birlikte onayımın da yer aldığı Başkanlık yazısı bu ay ki Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelecek. Son dönemde dış etkenli ekonomik baskılar nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek ve onları biraz olsun rahatlatmak için ve tabi ki sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak su faturalarında indirim kararı aldık. Meclis’te bu yönde karar alacağız inşallah. 17 Eylül’de okulların açılacağı günden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 17’lik bir indirim yapıyoruz.



Hesaplamalarımızla ancak bu kadar indirim yapabiliyoruz. Dış ekonomik saldırılara karşı vatandaşlarımızın yanında olmak ve destek olmak düşüncesiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bir motivasyon ve bir katkımız olsun istiyoruz. Konut, işletmeler tüm aboneleri kapsıyor ve merkez dahil 25 ilçenin tamamında indirim uygulayacağız.”

Kaynak: Ajanslar