Başbakan'dan Flaş Döviz Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan dövizdeki hareketlilikle ilgili önemli açıklama...

Başbakan Binali Yıldırım, Fed'in faiz artırma kararı ve ABD-Çin arasındaki gümrük vergisi savaşının ardından 4 lira seviyesine yükselen dolar için açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, "Dalgalanma olabilir etkileri sınırlıdır. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin işlemesi" dedi.

İstihdam konusunda da geçtiğimiz yıl önemli düzenlemeler yaptıklarına değinen Başbakan Yıldırım, "İstihdama katılımda yüzde 52 oranında bir katılım oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar