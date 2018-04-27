Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Abdullah (Gül) Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gündemini işgal etmeye kimsenin hakkı var mı?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, "Abdullah (Gül) Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gündemini işgal etmeye kimsenin hakkı var mı?" dedi.

Yıldırım, "Abdullah (Gül) Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız, AK Parti ona bütün makamları verdi, yeni vereceği bir şey yok." ifadesini kullandı.

Milletvekili adaylığı konusunda Başbakan Yıldırım, "Başvuracağım, prensip olarak milletvekillerimizin tamamı doğal adaydır." diye konuştu.

Yıldırım, "Bakanlıkların sayısı azalacak. Tabii ona cumhurbaşkanı karar verecek ama düşüncesinin azalması yönünde olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "(Bedelli askerlik) Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir." dedi.

Yıldırım, "Bizim için Mümbiç'teki PKK varlığı bir tehdittir, güvenlik meselesidir ve mutlaka çözülmelidir. Bir şekilde çözülecek." şeklinde konuştu.





