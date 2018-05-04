Başbakan Yıldırım ve Devlet Bahçeli YSK'da

Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli başvuru yapmak için YSK'ya geldi.

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.



YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunun ardından çıkışta açıklama yapması bekleniyor. "Cumhur İttifakı"na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi.

Kaynak: ajanslar