Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Yıldırım, TİKA'nın Moğolistan'da hayata geçirdiği projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Moğolistan'daki projelerinin toplu açılışını yaptı.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da temaslarını sürdüren Yıldırım, Devlet Ulusal Yönetim Akademisi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Programın açılışında Moğolistanlı gençler, ellerinde Türk ve Moğol bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı ve Moğolistan'ın milli marşını okudu. TİKA'nın 9 ilde gerçekleştirdiği 30 projenin tanıtımının yer aldığı video katılımcılara izletildi.

Başbakan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, açılışı yapılan eserlerin Türkiye ile Moğolistan'ın dostluk ve kardeşliğini simgelediğini belirtti.

Eserlerin dostluk ve kardeşliği daha da kuvvetlendirdiğini ifade eden Yıldırım, eserlerin yapımında emeği geçen Moğolistan yetkilileri ve TİKA Başkanı Serdar Çam ile ekibine teşekkür etti.

Moğolların geleneği olarak açılışlarda kullanılan beyaz eldiven de giyen Yıldırım, "Ya Allah, Bismillah" diyerek kurdeleyi kesti.

Açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TİKA Başkanı Serdar Çam ile Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA