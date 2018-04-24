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24 Nisan 2018 17:16 | Son Güncelleme: 24 Nisan 2018 17:19

Başbakan Yıldırım İspanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Başbakan Yıldırım İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başbakan Yıldırım İspanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor



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