Başbakan Yıldırım İspanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

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Erdoğan Beştepe'de Bülent Arınç ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Beştepe'de Bülent Arınç ile görüşecek. Güncel
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki AK Parti Sözcüsü Ünal MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Güncel
Milletvekili adaylığı için başvurular başladı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde... Güncel
Çarşaftan adam çıktı Niğde'de Amas Yolu Niğde Evleri civarında çarşaf giyen şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine... Güncel
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24 Nisan 2018 17:16 | Son Güncelleme: 24 Nisan 2018 17:19
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