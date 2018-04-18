Başbakan Yıldırım erken seçim sürecinin nasıl işleyeceğini açıkladı!

Başbakan Yıldırım 24 Haziran'da yapılanması planlanan erken seçim için sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım erken seçimle alakalı konuştu. "Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar, orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. Süreç hemen başlayacak. Mecliste teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek. 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir."

Gündem 18 Nisan 2018 14:12 Türkiye 24 Haziran’da erken seçime gidiyor!Beştepe'de 13.30'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonunda kritik erken seçim tarihi belli oldu.

BOZDAĞ DA KONUŞTU



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Gündem 18 Nisan 2018 16:35 24 Haziran'daki erken seçim nedeniyle üniversite sınav tarihleri değişti! İşte yeni tarihler24 Haziran'daki erken seçimler nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

Kaynak: Ajanslar