Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Moğolistan'da

Çavuşoğlu, TİKA'nın yaptırdığı Bilge Tonyukuk Müzesini ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan ziyareti kapsamında Bilge Tonyukuk Anıtı ve Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu, başkent Ulanbator'a 70 kilometre uzaklıktaki Bilge Tonyukuk Anıtı'na yaptığı ziyarette, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) organizasyonunda inşa edilen müzede inceleme yaptı.

İçerisinde Türk kelimesinin geçtiği en eski Türkçe metinler olan Bilge Tonyukuk Anıtı'nda bulunmaktan heyecan duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Baharın gelişini, toprağın dirilişini müjdeleyen Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından yaptırılan 11,2 kilometre uzunluğundaki Bilge Tonyukuk karayolundan geçerek anıtı ziyaret ettiğini anlatarak, "Bu bölgede, modern müzecilik anlayışıyla tarihi mirasımızı layıkıyla muhafaza edecek Bilge Tonyukuk Müzesi için TİKA tarafından çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, anıt ile müze ziyareti öncesi Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ve Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Resmi ziyaret çerçevesinde dün Moğolistan'a gelen Çavuşoğlu, TİKA projelerinin açılışlarına katıldı ve Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 8. Dönem Toplantısında konuşma yaptı.

Programı kapsamında bir dizi resmi temasta bulunan Çavuşoğlu, Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Enkhbold'ın kendisi ve beraberindeki heyet onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından Moğolistan'daki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun Ulanbator'daki temaslarına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora eşlik etti.

Kaynak: AA