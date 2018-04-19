Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çarpıcı açıklamalar!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Bozdağ, "24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir." dedi.

"Yeni bir dönemin kapısını aziz milletimiz 24 Haziran'da açacaktır." diyen Bozdağ, "Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur." ifadesini kullandı.

'24 Haziran seçim için uygun bir tarih'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde." diye konuştu.

Seçimlerin öne alınmasının Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olduğunu belirten Bozdağ, "Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil bu millet yazacaktır. Bu milletin yazdığı senaryoya herkes tabi olacaktır." dedi.

'Türkiye'nin alınan kararları hızlı uygulamaya ihtiyacı var'

Bekir Bozdağ: "Madem ki sistem değişti, biz o yeni sistemle yolumuza devam etmeliyiz. Artık sistemin hataya geçirilmesini daha fazla geciktirmenin kimseye bir faydası yoktur." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin hızlı karar almaya, alınan kararları hızlı uygulamaya ihtiyacı var." diyen Bozdağ, şunları söyledi:

"Biz Türkiye zarar görmesin diye seçimin öne alınmasını kararlaştırdık. Yani daha uzağa götürmek demek daha fazla Türkiye'yi bu tartışmalarla meşgul etmektir. Artık biz bu tartışmaları bitirelim istiyoruz. Seçim tartışmaları bitsin."

Bozdağ, "24 Haziran'da iktidara gelen, 5 yıl önüne bir perspektif alacak. 'Hükümet kurulamazsa' diye bir dert yok artık, sandıktan hükümeti millet doğrudan çıkaracak." dedi.

'Seçim tarihi piyasaları olumlu etkiler'

Seçim tarihinin piyasalara etkisine ilişkin de Bekir Bozdağ, "Olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Dünkü piyasaların verdiği tepki de bu olumlu etkiyi çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Geleceğe dair belirsizliklerin tamamı ortadan kaldırılmıştır. Türkiye üzerinde kurulacağı söylenen planlar, tuzaklar, senaryoların tamamı bunları planlayanların elinde patlamıştır."

Bozdağ, "24 Haziran sabahı 5 yıllık bir yol belirlenmiş oluyor. Yatırım yapmak isteyen hesabını kitabını ona göre yapacak." diye konuştu.

'Önceden bir görüşme sonucu yapılan bir açıklama değil'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ilk defa ben grup konuşmasını dinlediğimde duydum. Önceden bir görüşme sonucu yapılan bir açıklama değil." diye konuştu.

'Bizim adayımız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır'

Bozdağ, "Bizim adayımız, MHP'nin adayı, milletin adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.

'Seçim istiyorsanız, ortaya çıkın mücadelenizi yapın'

"Sayın Kılıçdaroğlu eğer diyorsa ki 'Ben de eroğlu erim, ben de bir başpehlivanım' o zaman kıspetini giyip çıkması lazım." ifadesini kullanan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir Cumhurbaşkanımıza 'Hodri meydan, gel yarışalım.' diyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin adayı ve seçim meydanı kuruldu. Şu anda siyasetin er meydanı kuruldu, başpehlivanların çıkması lazım. Demesi lazım ki 'Ben başpehlivanım.' Hakem kim? Aziz Türk milleti."

"Benim kanaatim Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır." diyen Bekir Bozdağ, "Seçim istiyorsanız, ortaya çıkın mücadelenizi yapın. Adayınızı gösterin, başka işler yapın, ne yapıyorsanız onu yapın. Şu anda ben bakıyorum ki muhalefet biraz ağustosta yağmura yakalanmış gibi. Yani elinde şemsiye yok, sıkıntıya düştüğü için 'Acaba biz nereden hükümeti yıpratan bir çıkış yapabiliriz, bu seçim tartışmalarına nasıl farklı pencereler açabiliriz' şeklinde muhalefette bir aceleciliği görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, "CHP'nin Genel Başkanı eğer cumhurbaşkanlığına aday olmazsa bu şu demektir: 'Biz CHP olarak Türkiye'nin iktidarına talip değiliz, Türkiye'yi yönetmeye talip değiliz. Bizim içimizde Türkiye'yi yönetmeye ehil bir kadro yoktur, kişi yoktur. Bizim Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu da Türkiye'yi yönetmeye, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmeye ehil birisi değildir'." dedi.

'CHP ittifak yapmaktan korkuyor'

CHP'nin ittifak yapmaktan korktuğunu belirten Bozdağ, "Kiminle ittifak yapacak, adres belli. CHP, HDP var. HDP ile ittifak yaptığı zaman onu vatansever; devletini, milletini seven samimi CHP tabanına anlatmakta çok ciddi zorluklar yaşayacaktır." şeklinde konuştu.

Bekir Bozdağ, "Aleni olmak lazım. İttifakı HDP ile yapıyorsan açıkça yap. Şu anda hepimiz çok net biliyoruz ki HDP ile CHP'nin oyları, ister ittifak yapsınlar ister yapmasınlar, aynı adayda birleşecek." diye konuştu.

'Seçim ikinci tura kalmaz'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Seçim, ikinci tura kalmaz. Bu seçimin sonucu, dünkü piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur." dedi.

Bozdağ, "Şimdi vatandaştan ne diye oy isteyecek CHP? İktidara talip değil, genel başkanları Cumhurbaşkanı adayı değil, 'Ben iktidar olacağım' diyebilecek mi? Diyemeyecek. O zaman kim iktidar olacak? Başka birisi. Vatandaş iktidara talip olmayana niye oy versin?" diye konuştu.

'AK Parti olarak seçime hazırız'

"Siyasetçi seçimden kaçmaz. AK Parti olarak seçime hazırız." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları söyledi:

"Karar, danışıklı dövüş değildir. Çünkü AK Parti de MHP de millete karşı hile yapmayan partilerdir. Biz milletimizi aldatacak bir şey yapmayız. Tayyip Bey ikili oynamayı sevmez, içindekini tutmayı da sevmez. İçi neyse dışı da odur, gizlemesi yoktur. Aziz Türk milletinin ta kendisidir, tepkisini de sevgisini de açıkça ortaya koyar. Tayyip Bey milleti aldatan siyasetin icracısı bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olması söz konusu değildir. O, birilerinin uydurmasıdır. Burada bir danışıklı dövüş söz konusu değildir."

Kaynak: ajanslar