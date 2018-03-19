Başbakan Yardımcısı Bozdağ açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ''Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi.Daha yapacak çok işimiz var.''

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'de kontrolün sağlandığını ancak henüz Türkiye'nin bölgedeki işinin sona ermediğini söyledi. Bölgede tüm alanların silah ve patlayıcıdan temizleneceğini söyleyen Bozdağ, ardından teröristlerin yıktıkları yerlerin yeniden imar edileceğini vurguladı.

"ÇEKİLMİŞ OLSALAR MÜHİMMAT BIRAKMAZLARDI"

Türkiye'nin ABD'yi terör örgütüne verdiği silahları geri alması konusunda defalarca uyardığını da hatırlatan Bozdağ, "Maalesef toplamadılar. Silahları toplamak yine Türk askerine kaldı. ABD'nin terör örgütüne verdiği silahların önemli bir kısmı Afrin'de ele geçirildi. Teröristler çekilmedi, çekilmiş olsalar mühimmat bırakmazlardı. Teröristler korkup kaçtı. Terör devleti oluşturma projesi çökmüştür. Dün Afrin'e girmeyin diyenler şimdi bizi alkışlıyor. " ifadelerini kullandı