Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan kritik Kudüs açıklaması

Bozdağ, "Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü İslam Zirvesi, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir." dedi.

Kaynak: ajanslar