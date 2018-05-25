Başbakan müjdeyi vermişti: Bakan bir buçuk milyon kişi yararlanacak dedi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge hakkında detay verdi. Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge düzenlemesinden 1 buçuk milyon kişinin yararlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Seçim Beyannamesi'nde 3600 ek gösterge bekleyen milyonlarca memur için müjdeyi vermişti.

Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız" demişti.



BAKAN AÇIKLADI: 3600 EK GÖSTERGEDEN 1 BUÇUK MİLYON MEMUR YARARLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı açıklamada, 3600 ek göstergeden 1 buçuk milyon memurun yararlanacağını belirtti.

MEMURUN 3600 EK GÖSTERGE HEYECANI

Erdoğan'ın beyannameyi açıklamasının ardından; polis, öğretmen, hemşireve din görevlileri, düzenlemenin kimleri ve kaç kişiyi kapsayacağını ve diğer detayların açıklanmasını merakla bekliyordu.