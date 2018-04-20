Başbakan Yıldırım'dan Amerika'ya çok sert cevaplar!

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran başbakan Binali Yıldırım erken seçim ve uyum yasaları ile ilgili olarak "Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday gösterecilecek noter şartı falan yok." ifadelerini kullandı

Başbakan'ın konuşmalarından satır başları şöyle;

YUNANİSTAN'IN SKANDAL KARARI

Yunanistan bizim komşumuz. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması lazım. FETÖ örgüt üyelerinin korunması kabul edilebilir bir şey değildir. Son zamanlarda FETÖ suçluları Yunanaistan'ı barınak olarak görmeye başladı.

ABD'YE ERKEN SEÇİM CEVABI

Önce onlar kendi işlerine baksın. Seçimlerde hile yapıldı tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler.

ŞENOL GÜNEŞ MESAJI



Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Dostluğa uyan bir şey değildir. Geçmiş olsun diyorum. Maç takımlar arasında olağan bir şeydir.

Kaynak: AA