Başbakan konuşuyor..Canlı yayın
Başbakan Binali Yıldırım, "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panelde konuşuyor.
Kaynak: AA
Kaynak: AA
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