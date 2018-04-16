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16 Nisan 2018 12:15 | Son Güncelleme: 16 Nisan 2018 12:23

Başbakan konuşuyor..Canlı yayın

Başbakan Binali Yıldırım, "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panelde konuşuyor.

Başbakan konuşuyor..Canlı yayın


Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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