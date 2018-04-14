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14 Nisan 2018 13:29 | Son Güncelleme: 14 Nisan 2018 13:32

Başbakan'dan sert açıklamalar..Canlı yayın

Başbakan Yıldırım, Ak Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşuyor...

Başbakan'dan sert açıklamalar..Canlı yayın


Kaynak: AA

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