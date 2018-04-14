Başbakan'dan sert açıklamalar..Canlı yayın
Başbakan Yıldırım, Ak Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşuyor...
Kaynak: AA
Kaynak: AA
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