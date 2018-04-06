Ne BM, Ne ABD Ne de Avrupa destek vermedi

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'da fahri doktora töreninde konuşuyor...

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Birbirine bu kadar benzeyen iki milletin ilişkilerinin bugünkü noktadan çok daha güçlü olması gerekir. Türkiye bütün ülkelerle dostluk, akrabalık münasebetleri kuruyor. Türkiye hiç bir zaman kurduğu ilişkilere tek taraflı çıkar gözlüğü ile bakmaz.



GÖZLERİNDE İNSAN DEĞİL PETROL GÖRÜYORSUNUZ



Şu anda dünyanın bir çok ülkesinin Ortadoğu'ya baktığında gözlerinde petrol görüyorsunuz. Ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Bugün Suriye'de birden fazla ülke güç savaşı verirken Türkiye sadece dünya barışı olsun anlayışı ile bir mücadele ortaya koyuyor. Çatışma başladığından beri kapılarımızı zulüm gören tüm insanlara açtık. 3,5 milyonun üzerinde insana evimizi açtık ve acılarını paylaştık



NE BM, NE ABD NE DE AVRUPA DESTEK GÖSTERMEDİ

Ne BM, Ne ABD, ne Avrupa mültecilere sahip çıkmadığı gibi gerekli desteği de göstermedi. Türkiye bu insanların hayata tutunması için elinden geleni yapıyor.



Az önce tanıtımını da gördük TİKA Moğolistan'da uzun zamandan beri var. Ancak 2002'de hükümetimiz iş başına geldiği günden bu yana TİKA'nın çalışmalarını özel olarak destekledik ve çok daha etkin olmasını sağladık.

Kaynak: Ajanslar