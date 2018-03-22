Başbakan Yıldırım Endüstriyel Yetkinlik Toplantısında Konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Endüstriyel Yetkinlik Projesi tanıtımı toplantısında konuştu

Konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"2002'de AK Parti İktidarı savunma sanayine özel bir önem verdi. Biriken projeleri hızlı şekilde hayata geçirmeye başladı. Ayrıca yerlilik oranı artırdı. Savunma sanayisinde bizim dünya ölçeğinde şirketlerimiz var. Başbakanlığımıza bağlı fabrikalarımız, tersanelerimiz var. Geçmişten gelen altyapımızı değişen dünya şartlarına göre uyumlu hale getirmek gerek."

''Türkiye'nin caydırıcılık kabiliyeti mutlaka geliştirilmelidir.O zaman bölgesel krizlerin ve sorunların üstesinden daha kolay geliriz.''

''Savunma sanayimize bakıyoruz önümüzde 60 milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. 600'den fazla projemiz var. 10 yıl içerisinde bu projelerimiz gerçekleşecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. Diğerleri de peyderpey devreye giriyor."

"Fırat'ın batısı aşağı yukarı şu anda kontrol altına alındı ama Fırat'ın doğusunda, Kuzey Irak'ta daha tehdit devam ediyor. Dolayısıyla tehdit batıda olur, doğuda olur, tehdit neredeyse biz oradayız. İster içeride ister dışarıda, terör örgütü Türkiye'nin hedefidir, milli güvenlik meselesidir; vatandaşın can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar."



