Başbakan Yıldırım Endüstriyel Yetkinlik Toplantısında Konuştu
Endüstriyel Yetkinlik Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım güncel konulara da değindi.
Başbakan Binali Yıldırım, Endüstriyel Yetkinlik Projesi tanıtımı toplantısında konuştu
Konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
"2002'de AK Parti İktidarı savunma sanayine özel bir önem verdi. Biriken projeleri hızlı şekilde hayata geçirmeye başladı. Ayrıca yerlilik oranı artırdı. Savunma sanayisinde bizim dünya ölçeğinde şirketlerimiz var. Başbakanlığımıza bağlı fabrikalarımız, tersanelerimiz var. Geçmişten gelen altyapımızı değişen dünya şartlarına göre uyumlu hale getirmek gerek."
''Türkiye'nin caydırıcılık kabiliyeti mutlaka geliştirilmelidir.O zaman bölgesel krizlerin ve sorunların üstesinden daha kolay geliriz.''
''Savunma sanayimize bakıyoruz önümüzde 60 milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. 600'den fazla projemiz var. 10 yıl içerisinde bu projelerimiz gerçekleşecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. Diğerleri de peyderpey devreye giriyor."