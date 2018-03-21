Başbakan Açıkladı!

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'deki törende konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Tarım desteklerini 1,8 milyardan 15 milyarın üzerine çıkardık. "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" kampanyasını bugün itibariyle başlatıyoruz. Bu kampanya vesilesiyle cumhurbaşkanımız Türkiye'de her hanenin reisine bir mektup gönderecek. Bu kampanyanın başladığı bildirilecek. 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki, bu kadar fidan dikilmemiştir. İnanmayan gitsin saysın. Ben şahidim bölünmüş yolların üzerinde yetişkin ağaçlar diktik. Yolları daha güzel hale getirdiler. Ülkenin yüzde 29'u ormanlarla kaplı. 2023'e kadar yüzde 30'a çıkaracağız. Ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz. "dedi.

Kaynak: Ajanshaber