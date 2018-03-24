Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep'te konuşuyor...

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

''Eğitim de fırsat eşitliği sağlanması için üniversitelere çok büyük önem verdik.''

''40'ından sonra gittik yurt dışında yüksek lisans yaptık.''

''Üniversite bitmeden yabancı dil işini bitirin. Sonra zor oluyor gençler. Şimdi yaptınız yaptınız sonra mevsim geçiyor. Kolay olmuyor. En büyük açığımız dil bilmemek. Dil bilirseniz eğer bütün alanlarda önünüz açılıyor. Genç kardeşlerime tavsiyem. Bu yıllar altın yıllardır. Dil öğrenin mutlaka. İnsan hayatının en güzel yılları öğrencilik hayatıdır.''