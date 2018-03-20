Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak

Başbakan Binali Yıldırım , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"ninde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Mehmetçiğe bir kez daha tebrik ediyorum...Terör bütün insanlığın düşmanıdır. Teröre karşı kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin bölgemizin ve dünyanın huzuru ve güveni için bu mücadele sürecek.

Doğalgaz sektörün de Türkiye güçlü siyasi irade ve sağlam ekonomik istikrar ile AK Parti iktidarında önemli adımlar attı.

2002'de 6 il doğalgazla tanışmıştı, 6 ilin bölünmüş yolu vardı. Şimdi 78 ilimiz Doğalgazla buluştu, 3 ilimiz de bu yıl buluşuyor. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmıyor. Hali hazırda 400'ün üzerinde ilçe, beldede doğalgaz mevcut. 2 milyon 300 bin vatandaşımıza daha doğalgaz buluşma imkanı sağlandı.

G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacağını göstermektedir. Türkiye dünyanın doğalgaz rezervlerinin üçte ikisinin bulunduğu bölgede yer alıyor.







Kaynak: AjansHaber