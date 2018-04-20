Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

Başbakan Binali Yıldırım Meclis'te yaptığı konuşmada, CHP'den çıkan adaylar için ilk değerlendirmeyi yaptı ve "CHP'de adaylıklar peş peşe geliyor. Kemal beye tavsiyem elini çabuk tutsun sonra sıra kalmayacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başlıkları;



Türkiye'nin son 2 yılında demokrasimiz çok çetin sınavlardan geçti. Bu mücadele demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak hitap etme onurunu yaşıyorum.

''Bugün tarihi bir gün bir dönüm noktasındayız. 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler için Meclis karar alacak. Yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. 16 Nisan halk oylamasıyla milletimiz mevcut siyasal sistemde bir değişikliğe gitti. Demokratik ve hukuk devletine bağlı daha güçlü bir Meclis ve istikrarlı bir yürütme için cumhurbaşkanlığı sistemine 16 Nisan'da evet dedi. Parlenter sistemde geçen yıllara baktığımızda vesayet odakları sürekli olarak milli iradeyi baskı altına almaya gayret etmiştir. Ülkemiz her seferinde ekonomik krize ve istikrarsızlığa sürüklendi. Vesayet odakları sürekli olarak siyaseti itibarsızlaştırma ve devleti işlemez hale getirmeye çalıştılar. Birliğimizi kardeşliğimizi bozmaya çalıştılar. Türkiye'nin itibarını onurunu hiç düşünmediler. Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bundan böyle daha hızlı karar alma ve kararları etkin bir şekilde uygulama kabiliyetine sahip olacaktır. Sistemin tam olarak uygulamaya geçmesi önümüzde yapılacak seçimlerle mümkün hale gelecektir. 24 Haziran'da yapılacak bu seçim Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da çok önemlidir.



Siyasi partilerin bazıları da zaman zaman erken seçimin yapılması yönünde geçmişte beyanatlar vermiştir. Sürekli erken seçim olacak mı olmayacak mı gibi değerlendirmeler toplumda geleceğin planlanmasını da olumsuz etkilemeye başlamıştır. Coğrafyamızda devam eden jeopolitik riskler Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve yapılarıyla uygulamaya geçmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu durumu görmezden gelemeyiz. Bugün karşınızda 65. Hükümetin Başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum.

15 Temmuz'dan sonra başlayan Yenikapı ruhu ondan sonra da devam etmiştir. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ve MHP Grubu ile AK Parti Yenikapı ruhunu esas alarak Cumhur İttifakı'nın ilk adımını aslında anayasa değişikliği noktasında başlatmıştır.''

