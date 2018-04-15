Başbakan Yıldırım AK Parti Tuzla Kongresi'nde

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"AK Parti milletin gücünü ve iradesini devlete taşıyan partidir. Başarımızın sırrı partimizin sürekli kendisini yenilemesi ve tazelemesidir, bizde sen ben kavgası olmaz.

Kimyasal silah kullandı diye Batı birden bire mazlumları hatırladı 7 yıldır orada vahşet devam ediyor, bu hareket geç kalmıştır.

Bölgesel barışın, akıl ve sağduyunun tarafı olmayı sürdüreceğiz. Bölgemizi ve dünyayı saran çatışma ortamı küresel havayı da olumsuz etkiliyor.



Dalgalanmaları fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor' diye başladılar kampanya yapmaya. Türkiye istikrarla, güvenle konularına hakimdir, Merkez Bankası da hükümetimiz de gerekli tedbirleri anında almaktadır."