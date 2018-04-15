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15 Nisan 2018 13:32 | Son Güncelleme: 15 Nisan 2018 14:07

Başbakan Yıldırım AK Parti Tuzla Kongresi'nde

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Tuzla İlçe Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım AK Parti Tuzla Kongresi'nde

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşuyor.


Kaynak: AjansHaber

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