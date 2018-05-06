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06 Mayıs 2018 14:10 | Son Güncelleme: 06 Mayıs 2018 14:13

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde konuşuyor.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde konuşuyor

Başbakan Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

Kaynak: Ajanslar

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