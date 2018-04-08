Başbakan'dan yasa dışı göç uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'da İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile ortak basın açıklaması yaptı. Son dönemde artan yasa dışı göç sorununa değinen Başbakan Yıldırım, Türkiye bu konuda ciddi bir tehlike ile karşı karşıya dedi.



Afganistan'daki temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile yaptığı ortak basın açıklamasında "Taliban'a karşı cesurca mücadele ediliyor. Son günlerde Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok cesur, çok anlamlı bir adımdır. Özellikle Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye olarak içeride ve dışarıda ciddi iyileşme sağladık. Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur."



Bir yandan terörle mücadele var ama bir yandan da gelecek nesillerin daha iyi şartlarda yaşaması için milletimize karşı sorumluluklarımız var. Bunun için daha fazla olumlu gündem üzerinde odaklanmamız lazım. Daha fazla ticarete ve yatırıma alan açmamız lazım.

Afganistan 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha dost olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin yanında oldunuz. Bir kez daha milletim adına teşekkür etmek isterim.

YASA DIŞI GÖÇ SIKINTISI

Yasal yollardan gelen kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var ancak yasal olmayan yollardan gelenler ciddi sıkıntı oluşturuyor.

Kaynak: Gündem