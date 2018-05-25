Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran kimdir?

Mina Başaran'ın özel uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Başaran Holding hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen Başaran Holding'in sahibi kimdir, kaç yaşında, ne iş yaparlar sorularının cevapları...

Dubai'den Türkiye'ye dönen Mina Başaran ve arkadaşlarını taşıyan özel uçağın İran'da düşmesi sonucu uçakta bulunanların tümü hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 8'ini Mina Başaran ve arkadaşları oluştururken 3'ü ise mürettebattandı. Bu üzücü olayın ardından Mina Başaran'ın babası, Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran kimdir, ne iş yaparlar gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran kimdir?

Başaran Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Hüseyin Başaran farklı sektörlerde de etkin rol oynamaktadır. Hüseyin Başaran 2 çocuk sahibidir ve Beril Başaran ile evlidir. 1930 yılında sektöre giren Hüseyin Başaran birçok alanda faaliyet göstermiştir. Yatırımları farklı ve birden çok alanda kendini göstermiştir. Bunların arasında inşaat, turizm, enerji,gıda gösterebiliriz. Yalnız bunlarla sınırlı kalmamıştır. Hala yatırım yapmaya devam etmektedir. Hüseyin Başaran ilk olarak fındık ticaartiyle işe başlamıştır ve Türkiye’nin önemli entegre fındık işleme tesislerinin sahibi olarak bilinmektedir.

Mina Başaran kimdir?

Ünlü iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran 1990 yılında dünyaya geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra Başaran Holding'te aktif rol almaya başladı. Ailenin tek kızı olan Mina Başaran Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile nişanlandı. 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenme planı yapan çiftin hayalleri yaşanan acı olayla gerçek olamadı. Mina Başaran özel uçakla arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi adı altında tatil yapmaya gitti. Instagram hesabından da paylaşımlar yapan genç kız oldukça mutluydu. Mutluluğu fazla uzun süremeden dönerken İran'da sebebi bilinmeyen bi şekilde uçakları düştü. Kendisi dahil uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti. Bu acı olay genç kızın ailesini yıktı. Özellikle evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı cenazesinde göz yaşlarına boğuldu, bitkin haliyle dikkatleri çekti.

Uçakta kimler vardı?

Uçakta 2 pilot, 1 hostes ve 8 yolcu bulunuyordu. Pilotların isimleri; Beril Gebeş ile Melike Kuvvet. Hostes; Eda Uslu. Yolcuların isimleri ise Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni , Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun. Hostesin ismi Eda Uslu.

Türkiye'de yaşanan bu üzücü kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Ajanslar