Başakşehir'de tanker faciası
İstanbul Başakşehir'de yol kenarına park edilen tanker 12 araca zarar verdi. Cadde savaş alanına döndü.
İstanbul Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. OIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: AjansHaber