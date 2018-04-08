Başakşehir'de 300 bin liralık kaçak oyuncak yakalandı

İstanbul Başakşehir'de piyasa değeri 300 bin lira olan 7 bin 475 adet kaçak oyuncak ele geçirildi.

Başakşehir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı oyuncağa el konuldu.

7 BİN 745 ADET OYUNCAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü 30 Mart 2018 tarihinde saat 15.00'da Başakşehir İlçesi'nde bir adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 300.000TL olan 7.475 adet kaçak oyuncak ele geçirilmiş, S.Ş. isimli şahıs yakalanmıştır."







Kaynak: Ajanslar