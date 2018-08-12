Başakşehir, Trabzonspor'u puansız gönderdi!
Süper Lig'in açılış haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Başakşehir Trabzonspor'u 43. dakikada Manuel Da Costa ve 90+1. dakikada Adebayor'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 yendi.
70. dakikada Visca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Onur Kıvrak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
76. dakikada Napoleoni'nin ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta, kaleci Onur Kıvrak üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
87. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pası ile ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutunda top yandan auta çıktı.
FARK 2'YE ÇIKTI
90+1. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı
90+1. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Adebayor meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0.
Müsabaka turuncu-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.