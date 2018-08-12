Başakşehir-Trabzonspor maçında tribünler karıştı!
Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir-Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada tribünde gergin dakikalar yaşandı. İki takımın taraftarları birbirine girdi.
Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasının 26.dakikasında Başakşehir tribününde bulunan Trabzonsporlu taraftarlarla Başakşehir taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ
Yaşanan gerginlik sonrasında tribünde bulunan Trabzonspor taraftarı güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.
Kaynak: Ajanslar