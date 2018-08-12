Son Dakika!
12 Ağustos 2018 20:15 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2018 20:45

Başakşehir-Trabzonspor maçında tribünler karıştı!

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir-Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada tribünde gergin dakikalar yaşandı. İki takımın taraftarları birbirine girdi.

Başakşehir-Trabzonspor maçında tribünler karıştı!

Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasının 26.dakikasında Başakşehir tribününde bulunan Trabzonsporlu taraftarlarla Başakşehir taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gerginlik sonrasında tribünde bulunan Trabzonspor taraftarı güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Başakşehir-Trabzonspor


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