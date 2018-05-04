Başakşehir - Sivasspor maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında oynanacak Başakşehir-Sivasspor maçını canlı izlemek çok kolay. Başakşehir - Sivasspor maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE.

Süper Toto süper ligin 32. haftasında bitime son üç hafta kala şampiyonluk umuduyla giren Medipol Başakşehir'de her şey Demir Grup Sivasspor galibiyeti üzerine kuruldu. Adebayor ile Mahmut'un cezaları, teknik direktör Abdullah Avcı'nın hesaplarını bozarken, tecrübeli teknik adam alternatifler üzerinde çalışıyor.

Avcı, Adebayor'un alternatifi olarak görülen Mevlüt Erdinç ile Bajic'e "Hazır ol"emri verdi. Ligin başarılı takımı olan Sivas karşısında korkulu rüya görmek istemeyen Abdullah Avcı'nın iki golcüsünü de hazırladığı ancak Mevlüt'ün bir adım önde olduğu dile getirildi. Abdullah Avcı, rakibi Sivasspor'un etkili ayaklarını düşünerek, daha defansif bir yapıyla sahaya çıkmayı planlıyor. Bu nedenle de Mahmut'un alternatifi olarak Gökhan İnler gösteriliyor. Avcı'nın, ilerleyen dakikalarda İrfan Can Kahveci'yi oyuna alabileceği dile getirildi. Kendi maçlarını kazanmaktan başka bir düşüncesi bulunmayan Avcı, öğrencilerine de bunu telkin ederek, "Biz kendi işimizi yapalım, gerisine sonra bakarız" dediği öğrenildi. Haftanın ilk maçını oynayacak olmalarını bir avantaj olarak gören Başakşehir'in teknik patronu, olası bir galibiyetin rakipler üzerinde stres oluşturacağına vurgu yaptı.

Başakşehir-Sivasspor maçı ile ligde 32. haftanın açılışı yapılıyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk mücadelesinden kopmayan Başakşehir, kendi evinde oynayacağı bu maçtan galibiyetle ayrılarak lider durumdaki Galatasaray'ın Akhisar'da puan kaybetmesini bekleyecek. Son iki maçını kazanan ve bu sezon iyi bir performans sergileyen Sivasspor ise kazanarak serisini sürdürmek istiyor.

Başakşehir-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Başakşehir kendi sahasında Sivasspor'u konuk edecek. 4 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken, yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. Başakşehir-Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Sivas'ta Yiğidolar kazandı



Ligin ilk yarısında Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Sivasspor 1-0 kazandı. Maçta galibiyeti getiren golü 17. dakikada Arouna Kone attı. Maçın 90. dakikasında ise Kone ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Başakşehir şampiyonluğu istiyor

Abdullah Avcı'nın öğrencileri geride kalan 31 haftada 65 puan topladı ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Boz Baykuşlar bu hafta kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Diğer yandan Sivasspor ise 47 puanla ligin 7. sırasında bulunuyor.

6 gol attı

Mevlüt Erdinç 15'i ligde olmak üzere 25 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

Üstünlük Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir ve Sivasspor, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. İstanbul Başakşehir 65 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Sivasspor 47 puanda ve 7. sırada. İstanbul Başakşehir son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sivasspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İstanbul Başakşehir son hafta oynanan Göztepe maçında 0-2 kazandı.

Sivasspor ise Yeni Amasyaspor maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan İstanbul Başakşehir, 32 gol attı ve 11 gol yedi.

Sivasspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sivasspor, 17 gol atarken 27 gol yedi.

Maçın Hakemi

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, 32. haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, 65 puanla ikinci sırada girdi. Son iki maçını kazanan Demir Grup Sivasspor ise haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.



- Önemli eksikler

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren Arda Turan ile sakatlığı geçen ve son idmanda takımla çalışan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak

- Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Junior Caicara, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 33. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Sivasspor, Medipol Başakşehir Maçı İçin İstanbul’a Gitti

Kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket etti.

Demir Grup Sivasspor kafilesinde, teknik direktör Samet Aybaba ve teknik heyetin yanı sıra futbolcular Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Auremir, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, Carl Medjani, John Boye, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Henri Saivet, Serhiy Rybalka, Serkan Sarıkaya, Mert Hakan Yandaş, Robinho, Emre Kılınç, Thievy Bifouma, Cyriac, Muhammet Demir ve Arouna Kone yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın İstanbul’da saat 17.00’de basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenman ile Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak..

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Kaynak: AjansHaber