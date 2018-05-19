Başakşehir - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir - Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Kasımpaşa maçı canlı izlemek isteyen ve canlı anlatım arayan taraftarlar detayları haberimizde bulabilirler.

Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nin son haftasında heyecan had safhada. Maç Başakşehir'in sahasında oynanacak. Taraftar Başakşehir - Kasımpaşa maçını canlı izle aratmasını yapıyor. Maç saat 19.00'da beIN SPORTS 3'te naklen yayınlanacak. Başakşehir'ın şampiyon olabilmesi için öncelikle Kasımpaşa'yı yenmesi gerekiyor. Ardından Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Ligde 69 puanı bulunan turuncu-lacivertliler, son haftaya, lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Kasımpaşa ise 46 puanla 8. sırada bulunuyor.

Başakşehir - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Başakşehir şampiyonluk mücadelesini Kasımpaşa ile yaşayacak. Bu heyecanlı maçı Başakşehir kazanır ve ardından Galatasaray Göztepe deplasmanındaki mücadelesini kaybederse şampiyon Başakşehir oluyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Volkan- Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku (Ahmed Ildiz), Pavelka, Mensah, İlhan, Eduok (Hasan Bilal), Diagne

Arda ve Mossoro yok

Başakşehir'de maç öncesi 2 eksik bulunuyor. Cezalı ola Arda ve Mossoro bu şampiyonluk mücadelesinde forma giyemeyecek.

Başakşehir ve Kasımpaşa'nın sezon performansı

İstanbul Başakşehir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. İstanbul Başakşehir, kendi sahasında 33 gol attı, 12 gol yedi.

Kasımpaşa, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kasımpaşa 23 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.

İki takımın karşılaşmaları

69 puanlı İstanbul Başakşehir ligin 3. sırasında bulunuyor, Kasımpaşa 46 puana sahip ve 8. sırada. İstanbul Başakşehir, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Kasımpaşa, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Başakşehir kendi sahasında üstünlüğü koruyor

İstanbul Başakşehir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. İstanbul Başakşehir, kendi sahasında 33 gol attı, 12 gol yedi.

Kasımpaşa, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kasımpaşa 23 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor. Turuncu-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için öncelikle Kasımpaşa'yı yenmesi gerekiyor. Ardından G.Saray'ın Göztepe deplasmanında kaybetmesini bekleyecek.

Kaynak: AjansHaber