Başakşehir galibiyeti hak etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçta çok hata yaptıklarını ve rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, final niteliğinde gördükleri bir karşılaşmaya kötü başladıklarını vurgulayarak, "Kötü başladık, kötü bitirdik. Hücumda ve savunmada iyi işler yapamadık. İlk yarıda sanki uzaydan gelmişçesine savunmada kalmamıza rağmen hücuma çıkarken top kayıpları yaptık. Kalitemizin ve yeteneğimizin çok gerisindeydik." dedi.

Maçın ikinci yarısında daha önde oynamaya çalıştıklarını aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Rakip on kişi kalmasına rağmen başarı oranı yine de düşüktü. Çok kötü bir maç geçirdik. Rakibin de tedirgin olduğu bir maçta onlara bir galibiyet vererek büyük bir avantaj kaybına uğradık. Medipol Başakşehir kazanmayı hak etti. Takım olarak olumsuzduk. Bu görevi biz verdik, oyuncunun hiçbir sorumluluğu yok. Demek ki seçimlerimizde hata var. Böylesine bir maçta kolay mağlubiyet bize yakışan bir sonuç değildi."

"HİÇBİR OYUNCUNUN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Oyuncuların beklentilerinin altında kaldığını anlatan Güneş, "En kötü halimizde berabere kalacağımız maçta yenildik. Avantajı rakiplere verdik. Artık her maçı kazanmaya dönük oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Diğer takımların alacağı sonuçlardan çok oynayacakları karşılaşmalara bakacaklarını belirten Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün kazansaydık çok daha ivme kazanıp gidecektik. Öyle çok hata yaptık ki bunlar futbolda olacaksa niye çalışıyoruz. Futbol oynamadan sonuç alınmıyor. Bu maçta çok hata yaptık. Böyle pozisyonlar veriyorsak yukarılarda ne işimiz var. Demek ki hiç çalışmıyoruz. Bu işin tarifi yok. Bu takımın oyuncuları yetenekli, karakterli ve istekli oyuncular. Bugün itibarıyla üretkenliklerini göremedik. Hiçbir oyuncunun iyi olduğunu düşünmüyorum."

NEGREDO'NUN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Karşılaşmada yüzüne darbe alan Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Alvaro Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı.

Oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi veren Güneş, "Elmacık kemiği kırıldı. Dolayısıyla tedavisine başlanacak." değerlendirmesinde bulundu.



BEŞİKTAŞ, İKİ GÜN İZİNLİ

Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir maçının ardından iki gün izin yapacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 21 Mart Çarşamba günü başlayacak.