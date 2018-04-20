Barkod ile kimlik okuma dönemi başladı!

Türkiye'deki muhtemel terör olayları, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla denetimler yapmak için kullanılan barkod kimlik okuma sistemini bugün jandarma ekipleri kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz dönemlerde öncelikle pilot ilde uygulanan ve ardından Türkiye genelinde dağıtımı hızla devam eden çipli kimliklerin güvenlik güçleri tarafından sorgulanması süreci de bazı yenilikleri beraberinde getirdi.

Jandarma ekipleri tarafından kullanılmaya başlanan sistem sayesinde 40-45 yolcu kapasiteli bir otobüsün 3 dakika gibi kısa bir sürede sorgulaması yapılacak. Ayrıca, mobil plaka tanıma sistemi ve "takbul" ismi verilen akıllı gözlüklerin de son dönemlerde sisteme dahil edilen uygulamalardan olduğu biliniyor.

Uygulama noktasına gelen araç plakaları ile vatandaşların sürücü belgesi ve kimlik kartları takbul gözlük sayesinde 1-2 saniye gibi kısa bir süre içerisinde sorgulanabiliyor, herhangi bir kaydı bulunan şahıs ve araçlar hakkında gerekli işlemler başlatılabiliyor.

PTS sayesinde jandarmanın eli güçleniyor

Ayrıca mobil PTS (plaka tanıma sistemi) sayesinde aracın kayıp, çalıntı, yakalamalı, haciz ihbarlı olup olmadığı gibi tüm bilgileri kontrol edilerek arama noktasında bulunan jandarma ekiplerine bildiriliyor. Bu da arama noktasında görevli jandarmaların yaklaşan şüpheli araca göre tedbir alıp, diğer vatandaşların arama noktalarında lüzumsuz yere beklemelerinin önüne geçmesini sağlıyor.

Jandarma ekiplerinin kullanmış olduğu yeni nesil sistemlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor ve yazılımları da Türkiye'de yapılıyor. Sistemler Jandarma Muhabere Entegre Bilgi Sistemi (Jemus) ve modem üzerinden jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak sistemleri üzerinden veri tabanına ulaşarak, burada bütün verileri sorgulayabiliyor.

Kaynak: Ajanslar