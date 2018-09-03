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03 Eylül 2018 08:40 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2018 09:07

'Barkod alın' uyarısı yüzünden tekme tokat dövüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesi'nde görevli erkek hemşire Uğur Akpolat, barkot alması için uyardığı hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.

'Barkod alın' uyarısı yüzünden tekme tokat dövüldü

Akçakale Devlet Hastanesi'nde öğle saatlerinde, acil serviste görevli hemşire Uğur Akpolat, muayene olmak için barkot almasını istediği bir hasta yakınıyla tartıştı.

Tartışma sırasında iddiaya göre kimliği belirlenemeyen hasta yakınları, Akpolat'ı tekme tokat dövmeye başladı. Güvenlik görevlileri araya girerek kavgayı sonlandırdı.

'Barkod alın' uyarısı yüzünden dayak yedi

KAŞINA DİKİŞ ATILDI

Kaşı açılan, boynundan morluklar oluşan Akpolat, acil serviste tedaviye alındı. Akpolat'ın kaşına dikiş atılırken, kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Uğur Akpolat’ın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan meslektaşları, duruma tepki gösterip, sağlıkta yaşanan şiddetin son bulmasını istedi.

'Barkod alın' uyarısı yüzünden dayak yedi

'Barkod alın' uyarısı yüzünden dayak yedi


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: HataneHemşireBarkodŞankıurfa


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