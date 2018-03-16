Bariyere saplanan cipten sağ çıktı

Gaziantep'te virajı alamayarak bariyere çarpan ve araçta sıkışan cipin sürücüsü, kazadan itfaiyenin yardımıyla hafif yaralı kurtuldu.

Müslüm Bozkurt (28) yönetimindeki 06 DH 4439 plakalı cip, şehir merkezinden çevre yolunu takip ederek Küsget Toptancılar Sitesine seyir halindeyken virajı alamayarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Bozkurt, kazanın etkisiyle kapısı otomatik kilitlenen araçta sıkışarak mahsur kaldı.

Yardım isteyen ve motor bölümünde yağ kaçıran araçta boğulma tehlikesi atlatan Bozkurt'un yardımına çevreden geçen sürücüler koştu. Çekiçle camı kıran vatandaşlar, Bozkurt'u sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı.

Aracın motor kısmından girerek arka koltuklara kadar uzanan bariyerin etkisiyle bulunduğu yerden çıkarılamayan Bozkurt'a 112 Acil Servis ekipleri boyunluk takarak ilk müdahalede bulundu.





Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın sol taraftaki iki kapısını kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılan Bozkurt, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bozkurt'un sanayide işçi olarak çalıştığı ve aracı patronuna götürmek istediği öğrenildi.





