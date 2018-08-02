Barış için çıktıkları yolda 155 kişi şehit oldu!

Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla devam eden barışçıl gösterilerde, İsrail askerleri 155 Filistinliyi şehit etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla devam eden barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin 155 Filistinliyi şehit ettiği, 17 binden fazla Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar 23'ü çocuk, 3'ü kadın ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere 155 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini belirtti.

Sınırdaki barışçıl gösterilerde 17 bin 259 Filistinlinin de yaralandığını aktaran Kudra, bu kişilerden 4 bin 348'inin gerçek, 430'unun plastik mermiyle, 2 bin 700'ünün şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığını, 2 bin 593'ünün ise atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.

Kudra, yaralılardan 3 bin 279'unun çocuk, bin 553'ünün kadın olduğunu vurgulayarak, bu kişilerden 404'ünün sağlık durumunun ağır, 4 bin 141'inin ise orta düzeyde olduğunu kaydetti.

Dünya 21 Temmuz 2018 17:19 Gazze şehidini Türk bayrağı ile uğurladıİşgalci İsrail'in saldırısı sonucu şehit edilen 4 Filistinli toprağa verildi. 27 yaşında şehit olan Bedvan'ın naaşının üzerinin Türk bayrağıyla örtülmesi dikkat çekti..

Söz konusu yaralanmaların, 61 Filistinlinin alt ekstremitede, 2'sinin üst ekstremitede uzuv kaybıyla sonuçlandığını belirten Kudra, 6 kişinin de el parmaklarında kayıp olduğunu aktardı.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"



Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Dünya 03 Temmuz 2018 22:06 Türk bayrağı taşıyordu: İsrail askerleri vurdu!Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, sınır bölgesi yakınında Türk bayrağı sallayan Filistinli bir genci de ayağından vurarak yaraladı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA