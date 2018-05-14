Barış Atay halkı tehdit etti: "Her şey yeni başlıyor!"

Barış Atay, sosyal medya paylaşımlarıyla provokasyonlarına devam ediyor. Atay, bu kez de halkı tehdit edecek kadar haddini aştı.

Gezi kalkışmasının oyuncularından provokatör Barış Atay, toplumun sinir uçlarıyla oynayarak toplumu tahrik etmeye devam ediyor. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terör örgütü yuvalarından temizleyerek halka teslim etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ''Zeytin dalı değil, savaş balatasıdır'' diyerek terör savunuculuğu yapan Atay, bu kez de halkı açık açık tehdit etti.



Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ''torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz'' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!'' dedi.



Terör sevici Atay'ın seçim öncesi giriştiği halkı kışkırtma, tahrik etme çabasına, sosyal medyadan tepki yağdı.



YAVUZ BİNGÖL'E KÜSTAHÇA HAKARET ETTİ, CUMHURİYET GAZETESİ ''TEPKİ'' DİYE VERDİ



Sanatçı Yavuz Bingöl'ün, "Bu coğrafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdoğan çıksaymış, daha kuvvetli bir coğrafya olurmuş. İran'da, Pakistan'da da onun gibi bir lider olsaydı; Amerika ve İngiltere gibi emperyal güçler bu kadar kolay at oynatamazmış oralarda" sözleri de Atay'ı çıldırttı.



Yine sosyal medya hesabından Yavuz Bingöl ile ilgili ''gördüğüm yerde yüzüne tükürmek şart oldu'' gibi küstahça hakaret eden Atay'ın sözlerini, Cumhuriyet Gazetesi ''Oyuncu Atay'dan Yavuz Bingöl'e tepki'' diye verdi.

Kaynak: ajanslar