Barış Atay gözaltına alındı!

Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İşte Barış Atay'ın tehdit dolu paylaşımı:

Gündem 14 Mayıs 2018 09:46 Barış Atay halkı tehdit etti: "Her şey yeni başlıyor!"Barış Atay, sosyal medya paylaşımlarıyla provokasyonlarına devam ediyor. Atay, bu kez de halkı tehdit edecek kadar haddini aştı.

Kaynak: ajanslar