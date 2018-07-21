Barcelonalı yıldız adım adım Galatasaray'a geliyor!

Fatih Terim'in gündemimizde var dediği Barcelonalı yıldız defans oyuncusu için İspanya'dan beklenen haber geldi.

Fatih Terim'in gündemimizde var dediği Barcelonalı yıldız defans oyuncusu için İspanya'dan beklenen haber geldi.

İSPANYOL BASINI DUYURDU

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre; Yerry Mina'nın yeni adresi Türkiye Ligi olabilir. Haberde, Barcelona'nın Kolombiyalı savunmacısının Galatasaray'a yakın olduğu belirtilirken, Mina'nın Katalan ekibinden ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin de takip ettiği 23 yaşındaki futbolcu, Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi olmuştu.

YERRY MİNA KİMDİR?

Kolombiya Milli Takımı'nda formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, ülkesinde başladığı futbol yaşantısında basamakları kısa süre içinde çıkmaya başladı. Deportivo Pasto takımından 2014 yılına başkent Bogota'da bulunan Santa Fe takımına transfer olan Mina, 1.95'lik boyu, hava hakimiyeti ve savunmadaki lider özellikleriyle dikkat çekti.

Takımıyla Sudamericana şampiyonluğu kazanan Yerry Mina, Santa Fe'nin 2016 yılında Libertadores macerasındaki performansıyla Palmeiras'ın yolunu tuttu.

Topu geriden oyuna sokma konusunda uzun boyuna karşın başarılı olan genç oyuncu, 1.95'lik boyuna karşın hızlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Risk almayı seven Mina, zaman zaman golle sonuçlanan hataları beraberinde getirebiliyor.

Barcelona, Brezilya Ligi'nde Palmeiras forması giyen stoper Yerry Mina'yı 11.8 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Önde oynayan Barcelona takımında bu meziyetleri doğrultusunda Yerry Mina transferi nokta atışı gibi görünüyor.

Kaynak: Ajanslar