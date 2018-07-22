Baraj gölünde 2 çocuk boğularak can verdi

İstanbul Sultangazi'de serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 2 çocuk hayatını kaybetti. Çevredekiler çocukların suda çırpındığını görerek durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı içinde bulunan baraj golünde iddiaya göre öğle saatlerinde 12-14 yaşlarındaki amca çocukları Serhat ile Muhammed Kızmaz serinlemek için göle girdi.

ÇEVREDEKİLER ÇOCUKLARI GÖRÜNCE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Çevredekiler çocukların suda çırpındığını görerek durumu itfaiye, ambulans ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine çocukların ailesi de olay yerine geldi.

İKİ ÇOCUK DA KURTARILAMADI

Yardım ekibi gelmeden çevredeki bir vatandaş göle atlayarak çocuklardan birini sudan çıkardı. Kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Daha sonra olay yerinde aramaları sürdüren dalgıçlar diğer çocuk Muhammed'in de cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: Ajanslar