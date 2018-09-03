Banu Parlak kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Şarkıcı Banu Parlak, eniştesinin görümcesini aldattığını iddia ettiği bir kadınla arbede yaşadı. Hamile olan Parlak, çocuğunu düşürme tehlikesi yaşadı.

Sosyal medyada yayımladığı videolar ile fenomen olan, ardından şarkıcılığa transfer olan Banu Parlak, eşinin kendisini aldattığını söylediği bir kadın tarafından iddiaya göre darp edildi. Olay iddiaya göre 21 Mart günü yaşandı. Sinem Ö. isimli genç kadın, bir arkadaşıyla buluşmak üzere İstanbul Çapa'da bir yere gitti. Akşam saat 18.30'da arkadaşıyla buluşan genç kadın, karşısında şarkıcı Banu Parlak'ı gördü. Parlak yanındaki arkadaşıyla birlikte Sinem Ö.'ye iddiaya göre, eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla hakaret ve tehdit içerikli sözler söyledi. İkisi arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve hamile olan Parlak çocuğunu düşürme tehlikesi yaşadı.

Olay sonrası Parlak, sosyal medya hesabından, eniştesinin görümcesini aldattığını ileri sürdüğü Sinem Ö.'yü hedef gösteren paylaşımlar yaptı. Özel bir bankada çalışan Sinem Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Parlak'ın kendisini takip ederek darp ettiğini ve sosyal medyada hedef gösterdiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Genç kadının ihbarı sonrası, Parlak hakkında soruşturma başlatıldı.

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram’da 800 bin kişinin üstünde takipçisi olan Banu Parlak son olarak çıkardığı Narin Yarim şarkısı ile hayran kitlesini genişletti. 2017 yılında aslen Rizeli olan Okan Öztürk ile evlendi. Asıl üne kavuşmasını sağlayan Instagram hesabını hala aktif bir şekilde kullanan Banu Parlak , eşi Okan Öztürk ile çekildiği fotoğraflarını sık sık paylaşmaktadır.