Bangladeş'te uyuşturucu operasyonlarında ölü sayısı 70'e ulaştı

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda ölenlerin sayısının 70'i aştığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yetkililer Bangladeş' genelinde yapılan operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmalarda 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Operasyonlarda 3 binin üzerinde kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Aktivistler, Bangladeş'teki operasyonları, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2016 yılında başlattığı tartışmalı uyuşturucuyla mücadele baskınlarına benzetiyor.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, operasyonların, radikal militanlarla mücadele kadar önemli olduğunu belirtiyor.

Filipinler'de 2016 yılı temmuz ayında başlatılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 7 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Kaynak: Ajanslar