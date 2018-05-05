"Balyoz'da kumpas" davasında ara karar açıklandı

Davaya bakan mahkeme heyeti, sanık Baransu'nun tutukluluk halinin devamına, emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli albay CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu bazı müştekilerin, davaya müdahillik talebinin kabulüne hükmetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanık Baransu'nun savunmasına ara verilerek, davaya ilişkin talepler karara bağlandı.

Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, sanık Baransu'nun tutukluluk halinin devamına, müştekiler emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, emekli Albay CHP Milletvekili Dursun Çiçek, emekli albaylar Suat Aytın, Hüseyin Hançer ve emekli Tuğgeneral İzzet Ocak'ın davaya müdahillik talebinin kabulüne karar verdi.

Dursun Çiçek'in müdahillik talebi kabul edildi

Heyet, gelecek celsede sanık Baransu'nun savunmasının alınmasına ve bu konuda sanığa ihtarda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN

Yargılananların beraatıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davası sanıklarına ''kumpas'' kurulduğu iddiasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, "Balyoz" soruşturmasına gerekçe gösterilen belgelerin yayımlandığı dönemin Taraf gazetesi sorumluları ile gazeteciler, sanık olarak yer alıyor.

MÜŞTEKİLER...

İddianamede, "Balyoz Planı" davasında bir süre tutuklu yargılanan emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Albay Nedim Ulusan ile emekli albaylar Ahmet Zeki Üçok ve Hakan Büyük müşteki, Genelkurmay Başkanlığı da müşteki kurum olarak geçiyor.

FETÖ'cü Opçin’in ByLock’undan Balyoz kumpası çıktı



Soruşturma konusu gizli belgelerin, çok iyi korunan 1. Ordu Karargahı kozmik odasından, örgütün TSK'da bulunan üyeleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin'e verildiği belirtilen iddianamede, Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu'nun gizli görüştükleri, Taraf gazetesine teslim edilen DVD ve CD'lerin, Opçin tarafından Baransu'ya getirildiği kaydediliyor.

''FETÖ/PDY'NİN AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK"

İddianamede, Opçin ve Baransu'nun, TSK'da bulunan örgüt üyesi marifetiyle 1. Ordu Karargahı'nda bulunan "çok gizli" ibareli, yüksek korunmaya tabi belgeleri ele geçirip örgütün amacı doğrultusunda kullanmaya çalıştıkları, bu amaçla Baransu'nun çalıştığı gazeteyi kullanarak faaliyetlerini yürüttüğü, devletin güvenliğine ilişkin "çok gizli" içerikli bilgilere vakıf olduğu ve hatta belgelerin orijinallerini imha ettiği anlatılarak, bu sanıkların belgeleri Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur aracılığıyla Taraf gazetesinde yayımlanmasını sağladığı aktarılıyor.

Kaynak: Ajanslar