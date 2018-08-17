Balıkların da kolları yok dedi yüzmeye başladı: Avrupa Şampiyonu oldu

2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nın şampiyonu bizden biri oldu: Sümeyye Boyacı. Dublin'deki turnuvada ilk altın madalyamızı alan Sümeyye, kolları olmadan yüzmeyi küçükken balıklardan öğrendi.

Sümeyye yüzmeyi balıklardan öğrenmiş. Doğuştan iki kolu olmayan ve kalçası çıkık olan 15 yaşındaki Sümeyye, "demek ki yüzmek için kollara ihtiyaç yok" deyip 2008 yılında başladığı yüzmede şu anda Avrupa Şampiyonu.

TEK YETENEĞİ YÜZMEK DEĞİL

Ve Sümeyye kendisini Avrupa Şampiyonu yapacak kadar iyi olduğu yüzme haricinde iki büyük yeteneğe daha sahip. Resim çizmek ve dikiş.

Sümeyye'nin kollarının olmaması onun yeteneklerini ortaya çıkarmasına engel olmamış. Yazmayı ayaklarıyla öğren Avrupa şampiyonumuz resim ve ebru sanatında da oldukça yetenekli. On parmağında on marifet deyiminin vücut bulmuş hali olan Sümeyye'nin sulu boya eserleri Moskova'da sergilenmiş ve 2014 yılında da yaptığı ebru çalışması yine bir sergiye alınmış.

Burada kazandığı parayla dikiş makinesi alan Sümeyye, tasarladığı elbiseleri bu makinede ayaklarını kullanarak dikmeye başlamış. Yetenek, azim ve kararlılık bir kenara Sümeyye vizyon dolu bir insan. Yeteneğiyle kazandığı parayla yine kendi yeteneğine yatırım yapan birisi.

Sümeyye'nin daha önce de bir bronz madalyası var. 2017 yılında İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda da 3. olarak bronz madalya kazanmıştı.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Paralimpik Avrupa Şampiyonası’nda Sümeyye Boyacı, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.



İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin ilk madalyası Sümeyye Boyacı’dan geldi. Kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstü finalinde yarışan milli yüzücü, 45.21’lik derecesiyle birinci olarak turnuvada Türkiye adına altın madalya kazanan ilk isim oldu. Aynı mariobet mücadelede yer alan milli yüzücülerden Sevilay Öztürk dördüncü, Özge Üstün ise sekizinci sırada yarışı tamamladı.

Avrupa Şampiyonası, 19 Ağustos Pazar günü yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Kaynak: Ajanslar