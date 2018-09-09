Balıkesir'de köpeklerini gezdirirken neye uğradığını şaşırdı!

Balıkesir’de iş yerinde beslediği yavru köpekleri gezdiren kadın,bir anda dehşeti yaşadı.

Balıkesir’de 2. Gündoğan Mahallesi’ndeki iş yerinin bahçesinde baktığı yavru köpekleri düzenli olarak her gün gezdiren iş yeri sahibi Zübeyde Hazar, "Burada köpek gezdiremezsin" diyen kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Kafasına atılan büyük bir taş parçası ile ağır yaralanan Hazar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili bilgi veren Hazar şahıslardan şikayetçi olduğunu ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti.

'ORADA KÖPEK GEZDİRİLMEZ'

İş yerinde beslediği köpeklerin hepsinin aşılı ve karneli olduğunu söyleyen mağdur Hazar,"Güvenlik amaçlı besliyorum. Onları bağlı tutuyorum bütün gün. Akşam gezdirmeye çıkarttığımda mahallede kapısının önünde oturan iki tane genç bey, bir tane bayan bana orada köpek gezdiremeyeceğimi ve neden gezdirdiğimi hakaretlerle, tehditlerle söylediler. Ben de orasının onlara ait bir mesken olmadığını belirterek bundan sonra çok rahatsız oluyorlarsa o tarafa geçmeyeceğimi söyledim." dedi.

“ÖNCE BİR VURMA ÇABASI OLDU”



Kendisinin uygun bir dille konuşmasına rağmen çirkin küfür ve hakaretlere maruz kaldığını ifade eden Hazar, "Oradaki bir bayan tehditlerle taşları aldı üzerime doğru geldi. Önce bir vurma çabası oldu. Omzuma ya da koluma vurdu o an ama hatırlayamıyorum. Ben de kendimi savunup elimi uzatmak isterken bu sefer büyük bir taşı aldı, başıma attı. O arada polis arayacağımı söyledim. Bayan hızlı bir şekilde kaçtı. Bayanın peşinden gidemedim çünkü gerçekten canım çok yanıyordu ve kanlar içerisinde kalmıştım. Polis geldi, ambulansı aramışlar. Şu anda da hastanede gözlem altındayım, darp edildim." şeklinde konuştu.

''BENİ ÖLDÜRMEYE YÖNELİKTİ''

Kendisine yapılan saldırının öldürmeye yönelik olduğunu iddia eden Hazar, "Bence öldürmeye yönelikti çünkü büyük bir taş attı. Darp raporumu alacağım. Daha önce de yapılan tehdit ve hakaretler vardı. Yani gerekli bütün işlemlerin yapılmasını istiyorum, kendim de her yere başvuracağım. Bu köpekler bir tanesi Labrador melezi cins. Hiçbirisi saldırgan bir can değil. Diğeri kangal melezi ama yavru bunlar daha 4-5 aylık. Hepsinin aşı ve karneleri veteriner kontrolünde. Tamamen evciller. Çünkü bunlar saldırgan bir can olsa orası bir iş yeri. Onlarca müşterimiz gelip gidiyor. Hiç kimse oraya gelemez ve o iş yerinde onlara ben bakamam." şeklinde konuştu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar