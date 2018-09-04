Balıkesir'de aile faciası: 2 ölü 3 yaralı
Balıkesir'de bir otomobil yol ayrımında şarampole yuvarlandı. Bu kaza sonucunda aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kaya idaresindeki 16 ACJ 203 plakalı otomobil, Balıkesir-Havran karayolu kırsal Kobaklar Mahallesi yol ayrımında, şarampole devrildi.
Kazada, Hüseyin ve Yasemin Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden Beyzanur, Ayşe Sude ve Eylül Kaya yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar