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04 Eylül 2018 08:42 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2018 08:46

Balıkesir'de aile faciası: 2 ölü 3 yaralı

Balıkesir'de bir otomobil yol ayrımında şarampole yuvarlandı. Bu kaza sonucunda aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de aile faciası: 2 ölü 3 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kaya idaresindeki 16 ACJ 203 plakalı otomobil, Balıkesir-Havran karayolu kırsal Kobaklar Mahallesi yol ayrımında, şarampole devrildi.

Kazada, Hüseyin ve Yasemin Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden Beyzanur, Ayşe Sude ve Eylül Kaya yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Balıkesirkaza


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