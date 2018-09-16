Bakü'de Nuru Paşanın büstü açıldı

15 Eylül Bakünün Taşnak Bolşevik işgalinden kurtarılmasının 100. yıl dönümü gününde Azerbaycan'da ilk defa olarak Borçalı Cemiyetinin ofisinde cemiyetin teşebbüsüyle Bakü'nün fatihi Nuru Paşa Killigilin büstü açılmıştır.

Türkiye ve Azerbaycanın Devlet marşları seslendirildikten sonra toplantıyı açan Borçalı Cemiyeti başkanı Zelimhan Memmetli büstün Azerbaycan türklerinin Nuru Paşa önderliğinde Kafkas İslam Ordusu askerlerine vəfa borcunun bir nişanesi olarak nitelendirmiştir. Misafirlerin və Diaspora ile iş üzre Devlet Komitesi təmsilcisinin katılımı ile alkışlar eşliğinde Nuru Paşanın büstünün açılışından sonra tanınmış bilim adamları, tarihçiler Firdovsiyye Ahmedova, Nesiman Yakuplu, Mahal Kaçar, İstiklalçi millet vekili, Prof. Hacıbaba Əzimov, Prof.Telman Aliyev , ünlü mimar Ömer Koçulu, eski millet vekili Arzu Sametbeyli, şair Gülemail Murad konuşarak 1918 Eylül'ünde Azerbaycanda çıkan olayları, Enver Paşa və Nuru Paşa şahsiyetini, aynı zamanda Bakünün və bütünlükle Azerbaycanın 66 bölgesinin kurtarılmasını değerlendirmiş, fikirlerini bölüşmüşler.

Konuşmacılardan sonra başkan Zelimhan Memmetli büstün mimarı Zireddin Kuliyeve “Cemiyyet” adından teşekkürünü bildirerek, toplumumuzda milli değerlerin ve tarihi şahsiyetlerin önemsenilmesinde geleneğe çevrileceğine ümit ettiğini bildirmiştir. Z. Memmetli aynı zamanda, 15 Eylülde Bakü'de Azerbaycan ve Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin beraber resmi geçit yapmasını yüksek değerlendirerek bu önemli olayı iki kardeş ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak değerlendirmiştir.



Toplantı saz söz ustalarının kahramanlık destanlarını seslendirmeleriyle sona ermiştir..