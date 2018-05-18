Baklava boykotuna bir il daha katıldı

Malatya'da bir grup tatlı üreticisi, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto etmek amacıyla bu ürünlü tatlıları satmayıp boykot kararı aldı.

Malatya'da Antep fıstığı fiyatlarındaki artışı protesto eden bir grup tatlı üreticisi, fıstık fiyatı düşene kadar fıstıklı tatlı üretmeme kararı aldı.

Kentteki bir restoranda bir araya gelen tatlıcılar adına basın açıklaması yapan Şevket Salik, fıstık fiyatlarının yükselmesi için bir neden olmadığını belirtti.



Malatya'da faaliyet gösteren tatlıcılar olarak, yarından itibaren iş yerlerinde fıstıklı tatlı üretmeyeceklerini dile getiren Salik, şunları kaydetti:

Sezonda 45 liraya aldıkları fıstığı stoklayarak 220 liraya satmaya kalkan stokçular fıstık fiyatlarını düşürünceye kadar bizler de kayısılı, cevizli, bademli, fındıklı, çikolatalı tatlılar üreteceğiz. Tezgahlarımıza fıstıklı ürün çıkarmayarak halkımıza uygun fiyata farklı lezzetler sunacağız.

Kaynak: Ajanslar