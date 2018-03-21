Bakırköy'deki Nevruz Gerilimi

Silahlı terör örgütü PKK/PYD'nin propagandası yaptığı iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı

HDP'nin Bakırköy'deki Nevruz etkinlikleri esnasında PKK/PYD silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

HDP tarafından Bakırköy Pazar Meydanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılan bazı kişilerin silahlı terör örgütü PKK/PYD'nin propagandasını yaptığı tespit edildi.

Tespitin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, bu kişilere yönelik emniyet güçlerince çalışma yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.